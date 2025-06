Il pasticciere ucciso a Catania, l’annuncio del prefetto: «Ho convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza»

Catania

Signioriello: «Verrà fatto un focus specifico e vedremo che cosa verrà fuori in termini di eventuali ulteriori azioni da potere intraprendere sul territorio»

«Quello che è accaduto (in piazza Mancini Battaglia, ndr) ha scosso la città, ha scosso me. Sono quelle cose che non dovrebbero mai accadere. A perdere la vita è stato un giovane in un contesto in fase di approfondimento e questo ci porterà a continuare nelle attività di contrasto al crimine. Per mercoledì ho convocato il Comitato per l’ordine e la sicurezza durante cui verrà fatto un focus specifico e vedremo che cosa verrà fuori in termini di eventuali ulteriori azioni da potere intraprendere sul territorio». Lo ha annunciato il neo prefetto di Catania Pietro Signioriello, parlando con i cronisti a margine della cerimonia del 2 giugno in piazza Università.

