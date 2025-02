Il poliziotto: «Nel contrasto alla violenza di genere così vi aiutiamo a diradare le nebbie»

l'intervista

Salvatore Montemagno, dirigente della Divisione Anticrimine della questura di Catania fa il punto sugli strumenti normativi e operativi per rendere più tempestiva ed efficace la prevenzione

Se ti insulta o ti manca di rispetto, se controlla il tuo telefono, se vuole sapere sempre dove e con chi sei, se ti fa sentire in colpa, se ha degli scatti d’ira incontrollati, se ti picchia. Se è tutto questo…non è amore. E nel giorno della festa di San Valentino è quanto mai attuale la campagna di sensibilizzazione avviata nel 2016 dalla Polizia di Stato e il lavoro svolto, quotidianamente, dalla questura nella lotta contro la violenza domestica e di genere. Molto spesso, infatti, si cade nell’errore di guardare ai numeri e alle statistiche, senza pensare alla realtà che quei numeri e quelle statistiche rappresentano. Dietro a ogni dato, freddo e impersonale, c’è una storia il volto di una donna, la sofferenza di una famiglia. La Sicilia ne ha parlato con Salvatore Montemagno, dirigente della Divisione Anticrimine della questura, che ha fatto il punto sugli strumenti normativi e operativi per rendere più tempestiva ed efficace la prevenzione e sull’approccio degli operatori in campo. «La violenza non è semplice da individuare – spiega Montemagno – molto spesso non si vede come tale, ma se nei casi estremi si va a ritroso quella nebbia che durante il rapporto ti impedisce di vedere come sono realmente le cose, inizia a diradarsi. E tutto quello che appariva come normale, in realtà non lo era. Ed è proprio incontrando i giovani nelle scuole o gli adulti nelle piazze che si cerca di spiegare quali sono i rimedi che vengono offerti a chi subisce violenza. Una violenza che non è solo ed esclusivamente fisica, ma anche psicologica, economica, un ricatto che comporta nella persona che subisce determinati comportamenti uno stato di soggezione».

Una violenza che vive e prolifera nelle piccole cose, ma che non è ancora facile denunciare…«La denuncia è una presa di posizione molto forte quando già la vittima ha una piena consapevolezza ed è determinata, ma molto spesso tutto questo non avviene. Molte donne non riescono a raggiungere uno stato di determinazione tale che la porta a recarsi in un ufficio di polizia e a denunciare i fatti. Tante sono le motivazioni: la mancanza di coraggio nel porre fine alla vita di coppia (che non è necessariamente coniugale), la presenza di figli, di figli piccoli che si pensa di potere continuare a tutelare subendo l’altro (o l’altra), la paura di non potercela fare economicamente, la vergogna nei confronti di familiari, parenti o amici e di quella che è considerata l’opinione pubblica che ti può anche additare come sbagliata…».

La legislazione permette di riconoscere i campanelli d’allarme, determinanti per scongiurare il peggio…«Il panorama degli strumenti offerti dalla legge – oltre al “Codice rosso” che ha a che fare con tutto ciò che è reato e con un abbattimento dei tempi di trattazione del caso – è molto ampio, ma nonostante ciò le segnalazioni di casi di violenza di genere continuano a essere migliaia. Nel 2024, il questore Giuseppe Bellassai ha emesso 403 ammonimenti: 351 d’ufficio e 52 su richiesta della vittima, di questi 38 per atti persecutori e 14 per violenza domestica. Sono numeri importanti. Ed è proprio sugli ammonimenti di iniziativa che noi ci stiamo battendo. L’ammonimento per atti persecutori che non necessariamente implica una convivenza, può anche riguardare una persona che si è invaghita, che ti aspetta sotto casa, che ti viene a cercare, che ti manda sms o fiori, un’escalation di attenzione per cui è più facile approcciarsi alla richiesta. Ecco la nostra opera di convincimento più che altro è quella di fare conoscere l’esistenza di questi strumenti che precedono il momento della repressione. Recentemente, nel 2023, l’ambito di operatività dell’ammonimento è stato esteso anche alla diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti, il revenge porn, per cui ogni qualvolta si verificano casi del genere la vittima può rivolgersi quando non intende denunciare questi fatti all’autorità giudiziaria. Quello che più va a incidere non è tanto l’ammonimento per atti persecutori, ma quello per violenza domestica. La disciplina prevede anche che la persona ammonita possa essere avviata a un percorso che è quello della cosiddetta riabilitazione del maltrattante, in uno dei centri convenzionati. Un percorso che non è obbligatorio, ma che se iniziato è fondamentale concludere affinché dopo tre anni il maltrattante possa chiedere la revoca dell’ammonimento».