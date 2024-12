Il procuratore Fonzo: «Di Primo era atteso con impazienza dai giovani del clan. E infatti appena scarcerato è tornato a comandare»

l'analisi

Il procuratore aggiunto di Catania ha analizzato alcuni aspetti del blitz che ha azzerato il clan Scalisi di Adrano

«Si discute, e c’è un ampio dibattito, del sovraffollamento delle carceri e della funzione costituzionale della pena e giustizia riparativa. Il dato oggettivo che posso fornire è questo: il boss Alfio Di Primo condannato a 30 anni è scarcerato nel 2021, beneficiando di riduzioni di pena, scontando meno della pena comminatagli, e rientra ad Adrano, dove è atteso con ‘impazienzà dai giovani arrestati oggi. Non è la prima volta che esponenti di spicco della criminalità organizzata escono dal carcere e tornano a prendere le redini di gruppi malavitosi».

Lo ha rilevato il procuratore aggiunto Ignazio Fonzo che, con i sostituti Assunta Musella e Fabio Saponara, ha coordinato le indagini dell’operazione Primus sul clan Scalisi della squadra mobile della Questura di Catania e del commissariato di Adrano. La polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di venti indagati, una persona è attualmente irreperibile.

«Per fortuna – ha sottolineato il pm Fonzo che agli inizi degli anni Novanta ha seguito le operazioni antimafia Ficodindia contro il clan Laudani – c’è una conoscenza pregressa da parte della magistratura catanese che è in grado di fare scattare gli allerta necessari e mettere subito sotto controllo esponenti di spicco della mafia quando sono scarcerati».

«In certi ambiti – ha aggiunto il procuratore aggiunto riferendosi all’attività criminale di Di Primo, cognato del boss Giuseppe Scarvaglieri, detenuto in regime di 41bis e ritenuto il capo indiscusso della cosca Scalisi – probabilmente non c’è uscita dall’ambito criminale. L’unica variante rispetto a prima è che non si spara e non si uccide, ma la presenza mafiosa si espande sul territorio agevolata dall’omertà».