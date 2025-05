Il pusher catanese con la marijuana nello zaino e 23mila euro in contanti a casa

droga

Il blitz dei carabinieri in via Di Giovanni

I carabinieri nel quartiere di Monte Po hanno messo a segno un importante risultato nella battaglia contro lo spaccio di droga. I militari del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Fontanarossa sono intervenuti in via Di Giovanni, arrestando un 37enne catanese per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Dopo aver acquisito tutte le informazioni necessarie, gli investigatori hanno predisposto un piano d’azione ben strutturato per evitare eventuali tentativi di allontanamento da parte del sospettato. In particolare, i Carabinieri hanno deciso di intervenire solo nel momento ritenuto più opportuno, per garantire la massima efficacia e la totale sicurezza dell’azione, quindi lo hanno fermato non appena lo hanno visto uscire dalla sua abitazione, neutralizzando, così, ogni possibile via di fuga.

Messo in sicurezza quindi, il 37enne è stato perquisito e, nello zaino che aveva con sé, i militari dell’Arma hanno scovato un barattolo contenente quasi 200 grammi di marijuana.