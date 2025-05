Il questore chiude per una settimana un centro scommesse a San Cristoforo: «E’ un ritrovo di pregiudicati»

catania

Il provvedimento firmato a seguito dei controlli del commissariato del quartiere

La Polizia ha dato esecuzione al provvedimento con il quale il questore di Catania ha disposto la chiusura per sette giorni di un centro scommesse di via Della Concordia, nel quartiere San Cristoforo.

I controlli dei poliziotti del Commissariato San Cristoforo hanno permesso di appurare come il centro scommesse fosse effettivamente divenuto abituale luogo di incontro di pregiudicati, alcuni pluripregiudicati come riscontrato in diverse occasioni.

Il questore ha così emesso il provvedimento di sospensione temporanea delle autorizzazioni per sette giorni. I poliziotti del Commissariato hanno provveduto alla notifica del provvedimento al gestore e alla relativa apposizione dei sigilli nel centro scommesse.

