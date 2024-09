Il regista Martin Scorsese ad Aci Trezza

Il personaggio

Il mito del Cinema Americano era ieri alla trattoria "da Federico"

Un mito del Cinema ad Aci Trezza: il regista Martin Scorsese è stato avvistato ieri alla trattoria “da Federico”, dove ha poi posato per uno scatto con i gestori. Scorsese, 81 anni e di New York, viene da una famiglia siciliana: i nonni erano immigrati italiani originari rispettivamente di Polizzi Generosa e di Ciminna, in provincia di Palermo. Autore tra i più celebrati della generazione della “New Hollywod” che ha rivoluzionato il linguaggio cinematografico con capolavori come “Taxi Driver”, e più recentemente con opere come “The Departed”, era insieme alla figlia.