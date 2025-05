Il treno regionale “veloce” da Catania a Messina che però fa tutte le fermate: disagi per i pendolari

il caso

Ritardi anche di 40 - 50 minuti

Mattinata di disagi per i passeggeri del treno regionale veloce 5396 che dovevano raggiungere Messina partendo da Catania. La centrale operativa di Palermo ha deciso di fare effettuare ai convogli più soste nelle stazioni rallentando di fatto l’arrivo nella città dello Stretto di lavoratori e studenti che hanno dovuto cominciare in ritardo le loro attività, perdendo, per gli spostamenti, i collegamenti con bus e altri mezzi per raggiungere i posti di lavoro o le università.

Alcuni pendolari hanno segnalato che lo stesso provvedimento, intrapreso senza preavviso, è stato adottato il 4, 8,10, 16, 28, 29 aprile e il 9, 12, 13 e 22 maggio. Nel momento in cui i passeggeri sono saliti sul treno è stato comunicato che le soste nelle stazioni sarebbero stare maggiori.