Il veliero fantasma con 150 chili di marijuana sottocoperta intercettato dalla Gdf

L'operazione dei finanzieri di Catania: l'imbarcazione era diretta nelle Eolie

Il veliero della droga è stato bloccato nel mare delle Eolie dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), il Comando Operativo Aeronavale di Pratica di Mare e il Reparto Operativo Aeronavale di Palermo. L’operazione ha permesso di individuare e sequestrare 150 chili di marijuana ed di arrestare due presunti trafficanti.L’inchiesta condotta dal Gico di Catania si è sviluppata attraverso il monitoraggio delle rotte commerciali e turistiche in mare allo scopo di individuare possibili natanti sospetti. In tale contesto è stato rilevato un piccolo veliero il quale, nel seguire la rotta turistica in direzione delle Eolie, è risultato muoversi in modo alquanto sospetto, evitando incauti avvicinamenti ad altri natanti e, al contempo, procedendo a velocità sostenuta in direzione Milazzo. Si è proceduto così a intercettare l’imbarcazione a vela con l’ausilio delle unità navali del Corpo al fine di procedere a un controllo approfondito.

L’ispezione del natante ha portato alla luce sette borsoni di grandi dimensioni, occultati in alcuni scompartimenti stagni “sottocoperta”, ognuno dal peso di oltre 21,5 kg, caratterizzati dalla particolare cura dell’imballaggio, verosimilmente diretto a evitare infiltrazioni di acqua in modo da preservarne il contenuto.