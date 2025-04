Il vicequestore Vanina torna a Catania fra divieti e luoghi da valorizzare

la serie Tv

La produzione registrerà quattro nuove puntate da lunedì 14 fino alla fine del mese

Da lunedì 14 fino a fine mese il capoluogo etneo tornerà ad essere un set cinematografico “diffuso”. E che set! Parliamo delle riprese per le nuove quattro puntate della seconda stagione della serie tv Mediaset “Vanina Guarrasi-Un vicequestore a Catania”, prodotta dalla “Palomar SpA”, ispirata ai romanzi di Cristina Cassar Scalia con protagonista l’attrice siciliana Giusy Buscemi.

La prima serie di “Vanina”, girata in città nell’estate 2023, ha riscosso un grande successo in termini di telespettatori, ecco perché ci si aspetta la riconferma di curiosità e interesse per le nuove riprese che, «anche grazie a più interlocuzioni avute con il sindaco Enrico Trantino – spiega Paolo Di Caro, direttore Cultura del Comune – verranno effettuate in precise location. La produzione ha inteso capire se ci fossero luoghi da valorizzare o che potessero essere da stimolo e interesse per il futuro. Ed ecco che si è puntato non soltanto su piazza Federico di Svevia con il Castello Ursino, ma anche su corso Martiri della Libertà».Le riprese, come è facile intuire attrarranno un gran numero di curiosi tra cittadini e turisti ma avranno anche un impatto inevitabile in termini di disagi viabilistici.

Tra le vie interessate da divieti di sosta con rimozione coatta dei veicoli vi sono via Vittorio Emanuele da via Santa Maria della Lettera a via San Martino dalle ore 14 del 13 aprile alle 20 del 14 aprile. In via Cardinale Dusmet tra i civici 43 e 25 i divieti sono previsti dalle 15 del 13 aprile alle 24 del 14, ma anche dalle 15 del 23 aprile alle 24 del 23 e dalle 15 del 27 aprile alle 2 del 29; in via Anfuso, dal civico 29 al 37 dalle 18 del 23 aprile alle 20 del 24, mentre in via Casello tra le vie Pardo e Zurria dalle 18 del 27 aprile alle 20 del 28.

In piazza Federico di Svevia i divieti varranno nel tratto compreso tra il civico 16 e 1 dalle 18 del 27 aprile alle 2 del 28, mentre dalle 18 del 28 aprile alle 2 del 30 in via Museo Biscari tra le vie Landolina e San Tommaso, via San Gaetano tra via Billotta e via Barilai e in via Androne tra via Dottor Consoli e via Rocca Romana.