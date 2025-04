Il volo da Catania per Sharm el-Sheikh è decollato: con due giorni di “ritardo”

il lieto fine

Il volo Air Cairo SM 00812 schedulato per le sette di questa mattina è decollato dall'aeroporto Fontanarossa di Catania alle 16

Con due giorni di ritardo è – finalmente – partito il volo diretto a Sharm el-Sheikh con 101 vacanzieri rimasti a terra e alloggiati in albergo, in attesa dell’arrivo di un aeromobile che sostituisse quello guasto. Il volo Air Cairo SM 00812 schedulato per le sette di questa mattina è decollato dall’aeroporto Fontanarossa di Catania alle 16. I passeggeri stanchi e spazientiti hanno così potuto tirare un sospiro di sollievo.

Cosa è accaduto mercoledì sera

Il volo diretto per Sharm el-Sheikh – mercoledì sera – è stato prima ritardato e poi annullato per un problema tecnico all’aeromobile che la compagnia aerea low cost egiziana – sotto la supervisione di Sac – ha da subito monitorato, ma che non è riuscita a risolvere. Da qui la decisione di aspettare l’arrivo di un aeromobile sostitutivo che dovrebbe – il condizionale è d’obbligo – arrivare a Catania oggi in mattinata per imbarcare i 101 “sfortunati” e decollare alla volta del Mar Rosso. Ma nel frattempo, da giovedì, l’attesa si è fatta estenuante e i passeggeri sono stanchi, delusi e arrabbiati per la mancata partenza e la conseguente mancata vacanza per intero.

Il racconto di Susanna

«Giovedì sera – spiega Susanna Farruggio a La Sicilia – dovevamo partire alle 23. Insieme con mio marito e con i miei due figli, un ragazzino e una bambina. Avevamo programmato una bella settimana di vacanza nella multiproprietà che abbiamo a Sharm el-Sheikh. L’aereo, per via di un problema tecnico, non è mai partito e siamo rimasti fino alle 3 del mattino in aeroporto in attesa che il volo – come inizialmente ci avevano detto – recuperasse il ritardo. Ma che! Siamo stati trasferiti in un albergo del Lungomare perché, nonostante la maggior parte dei passeggeri fossero come noi di Catania, non potevamo correre il rischio di tornare a casa e farci trovare impreparati al nuovo orario di partenza. Ma ieri mattina, alle 9, dall’hotel vista-mare ci dicono che in concomitanza con l’arrivo di altri ospiti in albergo non c’è più posto per noi. E ci trasferiscono in un’altra struttura a pochi passi dall’aeroporto. Qui siamo ancora in attesa che qualcuno ci comunichi qualcosa, ma la compagnia aerea non ha mai risposto e dallo scalo, gli addetti gentilissimi, ci hanno solo raccomandato di rimanere in gruppo in hotel per non perdere il diritto all’imbarco. È un’odissea. Con la speranza che domani (oggi per chi legge) qualcuno si faccia vivo, che sappiano dirci qualcosa, ma soprattutto che la vacanza non sia del tutto rovinata. Ci sono altri passeggeri che avevano prenotato un pacchetto settimanale, dal 24 aprile al primo maggio, ma che non sono mai partiti e che hanno il terrore di non essere rimborsati».

Sac e Air Cairo