In auto con due coltellacci vietati: ragazzo di Adrano nei guai

natale in sicurezza

Fermato per un controllo dai carabinieri è stato tradito dal nervosimo

Nell’ambito del piano straordinario di controllo “Natale in Sicurezza” i carabinieri di Adrano, con il supporto dei colleghi della C.I.O. del 12° Reggimento Sicilia, hanno denunciatoun 20enne del posto per “porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere”.

I militari dell’Arma hanno scorto il giovane che, a bordo di una utilitaria, stava percorrendo la via Cappuccini e che, alla vista della pattuglia, ha di colpo rallentato, per poi cercare di cambiare repentinamente direzione di marcia, ed evitare di incrociare l’auto militare.