In auto con la cocaina e l’hashish, denunciato un giarrese (e il fratello si “salva”)

A casa trovate soloo tracce di stupefacenti

I Carabinieri di Giarre hanno denunciato un 28enne del posto, incensurato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Tutto è accaduto durante un posto di controllo in contrada Colavolpe, nel territorio di Santa Venerina, quando i militari hanno visto un’auto con due persone a bordo. Il conducente, accortosi della gazzella, ha improvvisamente cambiato direzione, imboccando una strada secondaria che porta alla frazione Dagala del Re. Una manovra che ha allarmato i militari, i quali lo hanno rapidamente raggiunto e, quindi, bloccato per un controllo. Alla guida dell’auto un 28enne di Giarre , in compagnia del fratello 32enne, che fin da subito ha mostrato evidenti segni di nervosismo, cosa che ha indotto i Carabinieri a procedere con un controllo più approfondito. Durante la perquisizione i Carabinieri hanno recuperato nella tasca del giubbotto del conducente tre piccoli involucri termosaldati, contenenti quasi 12 grammi di cocaina e alcuni grammi di hashish.A quel punto è scattata anche la perquisizione domiciliare. Anche in questo caso l’intuito investigativo si è rivelato decisivo: i militari hanno infatti scoperto un altro involucro con tracce della sostanza all’interno del water. Poi, nella camera da letto, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un trincia tabacco con residui di hashish e marijuana. Alla fine è stato appurato che il fratello 32enne era estraneo ai fatti, motivo per cui soltanto il 28enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

