In casa avevano quasi 200 grammi di marijuana e due tartarughe di specie protetta: due ragazzi di Adrano nei guai

droga

La perquisizione della Polizia

Un adranita di 33 anni è stato arrestato dopo che nel corso di una perquisizione aveva nascosto negli slip, una bustina in plastica con 1,3 grammi di marijuana. I poliziotti di Adrano intuendo che l’uomo potesse avere altra sostanza stupefacente, hanno così perquisito anche casa. Le intuizioni si sono rivelate fondate dal momento che, in casa, è stata trovata una busta con all’interno altri 23 grammi di marijuana ripartiti in 21 dosi già confezionate e pronte per essere spacciate. Non solo, in un’ulteriore busta sono state rinvenute infiorescenze non ancora suddivise in dosi, per un peso complessivo di 180 grammi.

L’abitazione era però in uso anche ad un altro adranita di 22 anni, anche lui noto per i precedenti penali e di polizia, ed è stato lui ad assumersi ogni responsabilità sulla presenza della marijuana nell’abitazione, ammettendo che la droga trovata gli apparteneva.

I due sono stati arrestati per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio: successivamente il giudice ha disposto per il 22enne la misura cautelare dell’obbligo di dimora ad Adrano, con obbligo di presentazione tre volte a settimana presso un ufficio di polizia, mentre il 33enne è stato rimesso in libertà.