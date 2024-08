In giro per Adrano sullo scooter sequestrato e senza patente: confisca e multa di 2.000 euro

Catania

Gli agenti del commissariato durante uno dei tanti controlli su strada, hanno subito riconosciuto e individuato il 20enne

Girava per le vie di Adrano sullo scooter che gli era stato sequestrato. Ma non è passato inosservato agli agenti del commissariato di Pubblica sicurezza che, durante uno dei tanti controlli su strada, l’hanno subito riconosciuto e individuato proprio in sella al motociclo sequestrato. Una volta fermato e sottoposto a identificazione, il giovane di 20 anni, con precedenti di Polizia per consumo di sostanze stupefacenti, è risultato anche privo di patente.