In piazza Carlo Alberto il controllo “interforze”: illegalità, carenze igieniche, multe e sequestro di prodotti

In un caso un ambulando è fuggiti abbandonando mezza tonnellata di frutta

La Polizia ha eseguito una serfie di controlli in piazza Carlo Alberto, in pieno centro storico a Catania, dove, tradizionalmente, si svolge il mercato noto come “a fera ‘o luni”.

Le verifiche disposte dal questore sono servite per controllare le autorizzazioni per la vendita di alimenti, la tracciabilità e la genuinità dei prodotti ittici e ortofrutticoli, a tutela della legalità e a salvaguardia della salute dei consumatori.

La task force, coordinata dalla Polizia, ha visto l’impiego di 25 poliziotti della Divisione Anticrimine e della Squadra Volanti della Questura di Catania, del Reparto Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Scientifica, un team ispettivo composto da 6 ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria della Capitaneria di Porto, 10 forestali del Corpo Forestale dello Stato e 5 medici del Servizio Veterinario e del Servizio Igiene dell’Asp di Catania e della Polizia Locale “Annona”.

La Polizia ha provveduto ad identificare 30 persone, di cui 12 già note alle Forze dell’Ordine. In particolare, alla vista dei poliziotti, chi gestiva un grande banco pieno di prodotti ortofrutticoli si è dileguato tra la folla per sfuggire ai controlli ed evitare sanzioni. Nel posto lasciato del tutto incustodito, è stata sequestrata dal Corpo Forestale della Regione Siciliana una tonnellata e mezza di frutta e ortaggi, che sono stati sottoposti ad una meticolosa verifica sulla salubrità dai medici veterinari. Le ispezioni accurate hanno accertato l’idoneità al consumo umano e, pertanto, i prodotti ortofrutticoli sono stati donati alla Caritas per aiutare i più bisognosi. Il Corpo Forestale della Regione Siciliana ha proceduto anche al controllo di 5 venditori di prodotti ittici e ortofrutticoli, sanzionandoli, anche in questo caso, per la mancanza di tracciabilità, elevando in totale sanzioni per oltre 7.500 euro.