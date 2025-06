In piazza Galatea stava smontando i fari di un’auto, preso dalla polizia

catania

Agli agenti aveva raccontato di essere lì per cambiare i gruppi ottici per fare un favore a un amico

È stato sorpreso dalla Polizia di Catania mentre stava cercando di smontare i fari di un’auto parcheggiata nei pressi di piazza Galatea. L’uomo, un catanese di 41 anni, è stato arrestato in flagranza per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Già noto alle forze di Polizia per i suoi svariati precedenti in materia di reati predatori, il 41enne ha tentato di farfugliare una giustificazione ai poliziotti, sottolineando di stare cambiando i gruppi ottici dell’auto per fare un favore al proprietario, un suo amico di vecchia data. In sostanza, l’uomo ha cercato di far credere che stava armeggiando sull’auto soltanto per fornire un aiuto e dare una mano all’amico nella sostituzione dei fari della macchina.