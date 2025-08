In piazza Vicerè attivata la prima delle quattro isole ecologiche intelligenti

città

E’ stata attivata in piazza Viceré, alla presenza dell’assessore all’Ecologia Massimo Pesce, la prima delle quattro isole ecologiche intelligenti previste a Catania con fondi Pnrr. Il sito, autonomo e autosufficiente nella gestione e nel controllo dei rifiuti, costituisce un’alternativa alla raccolta porta a porta, con la possibilità di conferimento per le utenze che sono impossibilitate per motivi vari a ottemperare nei giorni e negli orari del calendario di raccolta.

La nuova isola ecologica è stata realizzata dalla Srr nell’ambito della linea d’intervento promossa dal ministero per la Transizione ecologica relativa a «Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani». Le altre tre saranno attivate da ottobre in via Gozzano ( Vulcania) e in piazza San Pio X, da settembre, e in via Madonna Le Salette (piazza Don Innocenzo Bonanno).

«Le isole ecologiche intelligenti -ha sottolineato l’assessore Pesce – presentano diversi vantaggi, tra questi una maggiore intercettazione di rifiuti e il conferimento di tipologie non oggetto di raccolta porta a porta, a favore di una maggiore sostenibilità socioeconomico-ambientale del sistema di raccolta e del miglioramento del decoro urbano». Il sito consente la riduzione dei costi di trasporto attraverso sistemi di telelettura a distanza e minimizzazione delle operazioni di ritiro e inoltre, grazie al meccanismo di conferimento controllato e alla registrazione degli accessi per il conferimento delle varie tipologie di rifiuti, permette di effettuare la misurazione ai fini della tariffazione puntuale».