In un garage di Librino il deposito della merce rubata: ecco l’elenco e come fare a ottenere la restituzione

catania

Il controllo della Polizia., Trovate anche armi e droga

La Polizia ha sequestrato droga e munizioni e rinvenuto centinaia di oggetti rubati all’interno di un garage di Librino il cui proprietario è stato denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti e le unità cinofile hanno rinvenuto e sequestrato droga di diversa tipologia, marijuana, hashish e cocaina, per un peso complessivo di circa 300 grammi, oltre a materiale per il confezionamento della sostanza. Inoltre, hanno rinvenuto e sequestrato anche 250 cartucce di vario calibro per fucili e pistole. Sia la droga che le munizioni erano occultate in un sottoscala di un palazzo ubicato in viale Moncada, ove insiste una piazza di spaccio.

Nel corso di un attento controllo dei luoghi circostanti a quello del rinvenimento della droga e delle munizioni, i poliziotti hanno proceduto a controllare una serie di garage e all’interno di uno di essi è stato scoperto un vero e proprio deposito di merce di ogni tipo di provenienza furtiva. Gli agenti hanno trovato vari utensili da lavoro ancora imballati, venduti da una nota catena di supermercati: trapani, sparachiodi e attrezzi vari. Inoltre, sono stati rinvenuti elettrodomestici, tra i quali un frigorifero e un’affettatrice. All’interno del locale era presente anche una mountain bike e persino un computer di proprietà di un ospedale di Catania. Questi oggetti erano stati rubati pochi giorni prima. Parte della merce rubata è stata restituita ai legittimi proprietari che avevano già formalizzato la relativa denuncia di furto, mentre la rimanente parte è stata sottoposta a sequestro in attesa che i cittadini che hanno subito il furto possano esibire la denuncia per l’immediata restituzione.

La questura ha informato che i cittadini che hanno subito il furto del materiale elencato potranno recarsi presso gli Uffici della Squadra Volanti in via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 095/7230369. Qui c’è un report fotografico sul sito web della Polizia di Stato nella sezione “I fatti del giorno” e sulla pagina Facebook della Questura di Catania.

L’elenco della merce rubata

