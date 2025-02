In via Palermo a Catania scoperto il deposito delle auto pronte per essere “cannibalizzate”

l'indagine

Il controllo della Polizia, denunciato un pregiudicato di 49 anni

La Polizia ha scoperto a Catania un vero e proprio deposito abusivo di parti di carrozzeria e di pezzi meccanici smontati da auto rubate e pronti per essere piazzati sul mercato. L’intervento dei poliziotti ha permesso di recuperare tre automobili appena rubate in città e, con ogni probabilità, destinate ad essere smontate per ricavare un guadagno illecito dalla vendita dei pezzi di ricambio.

Durante un servizio di controllo i poliziotti della squadra volanti hanno notato in via Palermo un’auto ferma in strada, con il motore acceso e nessuno a bordo. Appena pochi metri dopo, è stata vista un’altra auto parcheggiata in uno slargo con all’interno un uomo che, alla vista dei poliziotti, ha tentato goffamente di nascondersi, sdraiandosi sul sedile del passeggero.

Gli agenti hanno fermato l’uomo, un catanese di 49 anni con svariati precedenti per reati contro il patrimonio, per eseguire un controllo approfondito, esteso anche alle due auto. Entrambi i mezzi sono risultati rubati. Durante le fasi del controllo, ai poliziotti non è sfuggita anche una terza auto parcheggiata sempre nelle vicinanze e risultata anch’essa rubata.