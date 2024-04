Incastrato nella motozappa, operaio ferito a Misterbianco

l'incidente

E' stato portato al pronto soccorso e non corre pericolo di vita

Anche questo sabato di vigilia pasquale è stato intenso per i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania. Un primo intervento ha avuto luogo in via Sant’Antonio Romito, nella zona nord di Misterbianco. Qui un uomo di 61 anni mentre stava lavorando con la sua motozappa è rimasto incastrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento Catania Nord, una vettura tecnica, i Carabinieri di Misterbianco e i sanitari del 118, che hanno condotto l’uomo in ospedale.