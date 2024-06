Incendio a San Cristoforo: il 118 assiste i residenti di un immobile di via Mulini a vento

catania

Da accertare le cause: sul posto vigili del fuoco e carabinieri

Sono ancora da accertare le cause dell’incendio scoppiato in serata in via Mulini a Vento, a San Cristoforo a Catania. Il rogo ha colpito un’abitazione che si trova ad angolo con via Trovatelli. Sono arrivate diverse autobotti dei Vigili del Fuoco che hanno operato per poter domare le fiamme. A supporto anche una gazzella dei carabinieri. Sul posto anche un’ambulanza per poter garantire l’immediata assistenza a chi si trovava nell’immobile.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA