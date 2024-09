Incendio all’alba a Ramacca: un uomo è morto intossicato, forse è stato un corto circuito

La tragedia

Il rogo alle 5 in via Cola di Rienzo

Un uomo di 62 anni è morto stamane a Ramacca a causa di un incendio scoppiato in una palazzina di tre piani di via Cola di Rienzo. L’uomo, secondo i primi accertamenti, è morto intossicato dal fumo denso che si è sprigionato dalle fiamme e nel tentativo forse di spegnere il rogo. L’incendio si è sviluppato all’alba forse per un corto circuito. Un’altra persona è rimasta leggermente intossicata ma è stata soccorsa sul posto da una ambulanza del 118 e non è stato necessario il ricovero in ospedale. Indagini sono in corso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Palagonia e i carabinieri.

