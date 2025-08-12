Incendio nel Vesuvio, partita la mobilitazione nazionale: una colonna mobile partita dalla Sicilia

emergenza

Dopo l'emergenza dichiarata dalla protezione civile nazionale

A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per l’incendio boschivo che interessa le pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli, il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha chiesto alle Regioni l’attivazione delle Colonne Mobili Regionali a supporto della Regione Campania. Dopo una prima fase, avviata domenica, durante la quale sono state attivate le Regioni più vicine e considerata l’attuale evoluzione degli incendi, è stata mobilitata la Cmr valdostana di Protezione Civile.