emergenza
Incendio nel Vesuvio, partita la mobilitazione nazionale: una colonna mobile partita dalla Sicilia
Dopo l'emergenza dichiarata dalla protezione civile nazionale
A seguito della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della Protezione Civile per l’incendio boschivo che interessa le pendici del Vesuvio, in provincia di Napoli, il dipartimento nazionale di Protezione Civile ha chiesto alle Regioni l’attivazione delle Colonne Mobili Regionali a supporto della Regione Campania. Dopo una prima fase, avviata domenica, durante la quale sono state attivate le Regioni più vicine e considerata l’attuale evoluzione degli incendi, è stata mobilitata la Cmr valdostana di Protezione Civile.
Alle 7 di questa mattina, è partito un contingente di 9 uomini – 3 vigili del fuoco professionisti e 6 volontari – con una autobotte e alcuni mezzi speciali equipaggiati con moduli da antincendio boschivo. L'operatività delle squadre valdostane, che si affiancheranno a quelle di Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sicilia, Province autonome di Trento e Bolzano e al dispiegamento di tutte le forze disponibili della Regione Campania, è prevista dalla giornata di domani.