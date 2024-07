Inchiesta Pandora, per Luca Sammartino, Santi Rando e gli altri imputati udienza il 23 settembre

l'udienza

Tra poco più di due mesi si presenteranno davanti al gup Ottavio Grasso i 27 coinvolti nell'inchiesta sul presunto voto di scambio politico mafioso

C’è la data dell’udienza preliminare per l’inchiesta Pandora. Il 23 settembre settembre, i 27 imputati, dovranno presentarsi davanti al gup Ottavio Grasso. E tra questi c’è Luca Sammartino, il deputato regionale leghista che ieri ha avuto la notizia della conferma della misura interdittiva, a cui sono contestati due episodi di corruzione.

La vicenda e l’elenco degli imputati

Il cuore delle indagini riguarda le ombre mafiose sul comune di Tremestieri Etneo, l’ex sindaco Santi Rando – ancora in carcere – è accusato di voto di scambio politico mafioso per le amministrative vinte nel 2015. Ma nella richiesta di rinvio a giudizio ci sono diversi casi di mazzette, quasi tutti ammessi dall’imputato in un lungo interrogatorio reso ai pm. A fare da collettore tra Comune e clan Santapaola sarebbe stato Pietro Alfio Cosentino, cognato del boss Vito Romeo, accusato di concorso esterno. A dare il là alle indagini le dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, tra cui l’esattore Salvatore Bonanno (coinvolto in Kronos assieme a Romeo nel 2016) e Silvio Corra (che invece è entrato nel programma di protezione nel 2020 da uomo libero). Ecco l’elenco degli imputati: Antonio Battiato, Salvatore Bonanno, Filippo Ceraulo, Giuseppe Coppola, Pietro Alfio Cosentino, Giuseppe Maria Salvatore Crimi, Alberto Crisafulli, Domenico Cucinotta, Antonio Cunsolo, Paolo Di Loreto, Giuseppe Ferlito, Antonio Finocchiaro, Alfio Alessio Giuffrida, Salvatore Guglielmino, Paolo Lo Turco, Giuseppe Monaco, Giovanni Naccarato, Michele Platania, Santi Rando, Vito Romeo, Luca Sammartino, Francesco Santapaola, Filippo Sapienza, Francesco Scrofani, Ferdinando Smecca, Mario Stanganelli, Orazio Torrisi.

