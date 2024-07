Indagine sulla rapina al ginecologo: il malvivente indossava una mascherina chirurgica

Le indagini

Dalle telecamere sulle strade di Ognina la ricostruzione investigativa

Le telecamere sulle strade di Ognina, in particolare delle vie Villini a Mare e Acque Casse hanno dato input non indifferenti alle indagini volte a identificare i rapinatori che martedì mattina hanno sparato al ginecologo Ernesto Falcidia mentre si recava al lavoro. Le immagini estrapolate dai vari impianti di videosorveglianza non mostrano l’esatto momento in cui uno dei malviventi strappa dal polso l’orologio Rolex al medico e spara ferendolo alla coscia sinistra. Ma l’obiettivo elettronico mostra il passaggio della moto con a bordo i due che invece del casco indossano delle mascherine da chirurgo, quelle che in tempo di pandemia erano diventate le compagne inseparabili di viaggio di miliardi di persone nel globo. Si vedono anche i rallentamenti dello scooter che affianca la Porsche Cayenne.