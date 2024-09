Infortuni sul lavoro, un terzo di quelli siciliani nel Catanese. La denuncia di Cisl

Catania

«Non si rinvii la patente a crediti», chiede il sindacato etneo dopo aver il proprio report nazionale

Dall’inizio di gennaio al 31 luglio 2024, sono state 4.306 le denunce di infortunio, il 33,3 percento del totale regionale. «Catania si conferma la provincia siciliana con il maggior andamento infortunistico sul lavoro. La deputazione siciliana in parlamento si adoperi perché non venga rinviato l’avvio della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, previsto per l’1 ottobre». È l’appello di Maurizio Attanasio e Lucrezia Quadronchi, rispettivamente segretario generale e territoriale della Cisl etnea, alla luce dei dati contenuti nel report della Cisl nazionale sugli infortuni sul posto di lavoro pubblicato ieri e delle proposte di rinvio presentate da maggioranza e opposizione.

«La provincia etnea – continuano Attanasio e Quadronchi – conferma l’andamento già evidenziato a inizio anno, quando nel solo mese di gennaio, i dati Inail indicavano 499 casi (+45 rispetto al 2023), il 27 per cento del totale regionale. Oggi, il report della Cisl nazionale attesta che quella percentuale supera addirittura il 33 per cento: un terzo del totale regionale». Secondo i due dirigenti sindacali della Cisl catanese «gli incidenti sul lavoro cambiano, a volte anche in modo drammatico, il contesto familiare e le capacità lavorative delle persone. Riteniamo vergognoso che ancora in parlamento, sulla spinta di lobby politiche ed economiche, si stia perdendo tempo nel confermare l’avvio della patente a crediti che dovrebbe scattare dall’1 ottobre. Ci appelliamo alla deputazione nazionale siciliana, e catanese in primis, perché si adoperi in modo da non rinviare l’applicazione del decreto relativo».