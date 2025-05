Insediamento nuovo prefetto di Catania, Uil: «Nelle sue parole scopriamo sintonia»

Sindacati

La segretaria generale della Uil etnea, Enza Meli, rivolge un saluto di buon lavoro a Pietro Signoriello

«Leggendo la sua lettera di insediamento, scopriamo una significativa e incoraggiante sintonia. Ci riconosciamo pienamente in quello che Lei scrive, quando sottolinea il bisogno di fare rete manifestando la volontà di rendere la Prefettura il luogo del confronto, dell’ascolto delle esigenze del territorio. Non avremmo potuto e saputo esprimere meglio quanto noi della Uil rivendichiamo da tempo: la necessità che collaborazione e dialogo tra istituzioni e forze sociali siano pietre miliari in un percorso di sviluppo nella legalità, mai come adesso indispensabile per questa provincia». Lo afferma la segretaria generale della Uil etnea, Enza Meli, in una nota di saluto al neoprefetto di Catania, Pietro Signoriello.