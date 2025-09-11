il caso
Insegue la ex con lo scooter, lei chiama i carabinieri e fa arrestare lo stalker
L'uomo fermato per atti persecutori; non è il primo episodio denunciato
Una donna di 46 anni ha denunciato di essere stata perseguitata dall’ex convivente, che, a bordo di uno scooter, ha tentato di bloccarla prendendo a calci la portiera della sua auto.
Allertata dal 112 NUE, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha inviato tempestivamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile e ha mantenuto il contatto telefonico con la vittima per rassicurarla. La sinergia tra la Centrale e la pattuglia ha permesso di individuare rapidamente sia la donna che l’uomo, un 49enne catanese con precedenti, che la stava inseguendo.
I militari sono intervenuti prontamente, bloccando l'uomo e interrompendo la condotta persecutoria. Sul posto, la donna ha espresso sollievo e ha formalizzato la querela, rivelando che gli episodi di stalking e minacce si erano già verificati in passato. L'ex convivente è stato arrestato per atti persecutori e posto agli arresti domiciliari.