Insegue la ex con lo scooter, lei chiama i carabinieri e fa arrestare lo stalker

il caso

L'uomo fermato per atti persecutori; non è il primo episodio denunciato

Una donna di 46 anni ha denunciato di essere stata perseguitata dall’ex convivente, che, a bordo di uno scooter, ha tentato di bloccarla prendendo a calci la portiera della sua auto.

Allertata dal 112 NUE, la Centrale Operativa dei Carabinieri ha inviato tempestivamente una pattuglia del Nucleo Radiomobile e ha mantenuto il contatto telefonico con la vittima per rassicurarla. La sinergia tra la Centrale e la pattuglia ha permesso di individuare rapidamente sia la donna che l’uomo, un 49enne catanese con precedenti, che la stava inseguendo.