Insetti “striscianti” e sporcizia: sospesa l’attività di un bar ristorante del centro Etnapolis

catania

Il controllo dei carabinieri del Nas, denunciato il titolare

I carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato il titolare di un bar/ristorante situato all’interno del centro commerciale di Etnapolis nel Catanese per aver detenuto alimenti in cattivo stato di conservazione. Durante il controllo, infatti, i militari hanno accertato che all’interno della zona adibita a laboratorio erano presenti insetti striscianti vivi, cicche di sigarette e sporco pregresso sul pavimento e sulle pareti. Inoltre, alcuni alimenti erano stati arbitrariamente sottoposti a processo di congelamento e lasciati a diretto contatto con il ghiaccio, peraltro mescolati tutti insieme e in assenza di idonei involucri di copertura. L’attività è stata sospesa e all’imprenditore sono state impartite delle prescrizioni mentre gli alimenti, per un peso totale di circa 100 kg, sono stati sottoposti a sequestro e successivamente distrutti.

