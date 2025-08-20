«Insultò il capo davanti ad una collega», legittimo il licenziamento di una donna di Acireale

il caso

Il pronunciamento della Cassazione che ha respinto il ricorso di una dipendente di un ufficio

Per la corte di Cassazione è legittimo il licenziamento di un dipendente che insulta il proprio capo davanti ad un collega. La Suprema corte lo ha affermato in una sentenza relativa alla vicenda di una donna di Acireale che ha utilizzato parole ingiuriose nei confronti di un suo superiore e per questo era stata licenziata per giusta causa.

La Cassazione ha fatto sue le conclusioni a cui erano giunti anche i giudici della Corte d’Appello di Catania che avevano qualificato di «notevole gravità» le condotte della dipendente che si era rivolta al suo superiore utilizzando «un epiteto volgare, in un contesto di dissenso rispetto ad una direttiva impartita, ritenendo tale espressione indice di insubordinazione».