Investe un pedone ad Aci Sant’Antonio e scappa senza prestare soccorso, 72enne nei guai: «Non mi ero accorto di averlo urtato»

carabinieri

La vittima è un uomo di 60 anni che ne avrà per trenta giorni

I carabinieri hanno identificato l’uomo che ieri pomeriggio ad Aci Sant’Antonio ha investito un 60enne che attraversava la strada, in via Giacomo Matteotti, e che poi era scappato senza prestare soccorso.

La vittima è stata giudicata guaribile il 30 giorni. I carabinieri hanno denunciato l’automobilista per omissione di soccorso e lesioni personali a seguito di sinistro stradale egli hanno anche sospeso la patente di guida.

Il pirata della strada è stato inchiodato dalla videosorveglianza. L’analisi delle immagini ha infatti consentito di ricostruire la dinamica dei fatti, individuando l’utilitaria blu che ha investito la vittima. Sono state acquisite tutte le registrazioni di telecamere comunali utili grazie alle quali i carabinieri sono riusciti a individuare la targa. Il proprietario dell’automobile è un 72enne residente ad Aci sant’Antonio che è stato raggiunto a casa. L’ispezione del mezzo ha confermato il suo coinvolgimento nell’incidente, perché i carabinieri hanno scorto il faro anteriore destro danneggiato, parte del cofano ammaccata e anche una lesione al parabrezza, sempre dal lato destro, ovvero dove era avvenuto l’impatto con il pedone. A quel punto, i militari hanno citofonato a casa del 72enne, spiegandogli perché lo stessero cercando e questi ha ammesso di aver percorso la via Matteotti poco prima, raccontando anche di aver udito un botto lungo la strada ma di non essersi fermato perché non aveva compreso cosa fosse accaduto. Le sue giustificazioni, però, non sono valse a nulla perché gli investigatori, nel ricostruire minuziosamente l’accaduto, avevano già visto che lui, circa 5 minuti dopo aver investito il 60enne, era tornato sul posto, viaggiando però in direzione di marcia opposta, probabilmente per accertarsi della gravità di quanto accaduto. Tuttavia, nemmeno dinanzi al 60enne steso in terra si era fermato a prestare soccorso.

