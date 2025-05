Investito da una fiammata mentre armeggiava sul motore della propria auto: paura alla Plaia, uomo al Cannizzaro

catania

L'intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Plaia, a Catania, per prestare soccorso a un uomo rimasto ferito a seguito di una fiammata sviluppatasi mentre eseguiva in autonomia interventi di manutenzione sulla propria auto. Immediatamente hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo, procedendo al distacco della batteria. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato ed il personale sanitario del Servizio 118, che ha trasportato l’uomo presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.