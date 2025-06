Investito sul Viale Kennedy a Catania mentre cammina, ferito un ragazzo all’altezza della spiaggia n. 3

l'incidente

Soccorso dal 118, i rilievi della Polizia municipale

Incidente stradale nella serata di sabato, lungo Viale Kennedy all’altezza della spiaggia libera nr 3. Un giovane pedone, da quanto si apprende dalla centrale operativa della polizia municipale del capoluogo etneo, sarebbe stato investito mentre si trovava in strada.

Da capire se al momento dell’investimento stava per attraversare la strada oppure camminava ai margini della strada. L’automobilista che si “è scontrato” col pedone, dicono alcuni testimoni, si sarebbe fermato per prestare soccorso e aiutare il giovane che si trovava a terra. Con sé teneva in mano un pallone. Sul posto è giunto il personale del 118 per constatare le condizioni del giovane ferito e sottoporlo alle cure del caso. Non si conoscono le sue condizioni di salute. Sul posto agenti della locale polizia municipale chiamata ad effettuare i rilievi del caso ma anche a disciplinare il transito veicolare lungo un affollatissimo Viale Kennedy presto d’assalto nell’ultimo sabato di questo afoso maggio.

