«Io dall’ospedale non me ne vado» e minaccia i medici: denunciato dai carabinieri

il caso

Si tratta di un uomo di 44 anni ricoverato in Cardiologia

Un uomo di 44 anni di Catania è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio e minacce dopo aver aggredito verbalmente e minacciato medici e infermieri del reparto di cardiologia dell’ospedale Garibaldi-Nesima.

L’uomo, in forte stato di agitazione, si è scagliato contro il personale sanitario dopo aver appreso delle sue dimissioni, rifiutandosi di lasciare il posto letto. L’episodio ha richiesto l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Catania Nesima e del Nucleo Radiomobile, che, giunti sul posto, hanno tentato di calmare il paziente.