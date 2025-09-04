Sfoglia il giornale

Magistratura

Iole Boscarino procuratrice aggiunta a Catania

Coprirà l’incarico rimasto vacante da Francesco Puleio

Di Redazione |

La Quinta commissione del Consiglio superiore della magistratura ha votato, all’unanimità, per Iole Boscarino al ruolo di procuratrice aggiunta a Catania. L’attuale sostituta procuratrice generale del distretto etneo coprirà l’incarico rimasto vacante da Francesco Puleio, nell’ottobre del 2024, dopo la sua nomina a procuratore capo di Ragusa.

