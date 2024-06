Irene dove sei? Preoccupazione a Misterbianco per una sedicenne scomparsa

Il caso

Non si hanno più tracce di lei da lunedì scorso. La madre si è anche rivolta a "Chi l'ha visto?"

Ore di apprensione a Misterbianco dove una ragazza di 16 anni, Irene, ha fatto perdere le tracce di sé. La madre ha anche lanciato un appello attraverso la trasmissione “Chi L’ha Visto?”. Irene si sarebbe allontana poco dopo mezzogiorno di lunedì 27 maggio. Da quel momento Irene non è più tornata a casa e non si hanno sue notizie. Anche il suo cellulare, dal quale non si separa mai, risulta spento.

Al momento della scomparsa, secondo quanto riferito dai familiari, la ragazza indossava un pigiama con disegni di Hello Kitty e Topolino. Irene è alta 1 metro e 55 centimetri circa, ha occhi e capelli castani, di carnagione chiara.

