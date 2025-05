Ispezione a casa di Carlo La Verde, tre parenti denunciati per irregolarità nella detenzione di armi

il caso

Le verifiche dei carabinieri nell'abitazione di San Gregorio della famiglia del ragazzo ucciso lo scorso mese da un colpo di pistola sparato dal padre

I Carabinieri hanno passato al San Gregorio di Catania, il comune del Catanese dove un mese fa è stato usciso Carlo La Verde, 23 anni, colpito da un colpo di pistola sparato dal padre. I militari dell’Arma hanno intensificato i controlli soprattutto relativi al possesso e alla detenzione di armi nella zona.

I Carabinieri della Stazione di San Gregorio hanno anche controllato l’abitazione dei La Verde e ha portato al rinvenimento di diverse armi regolarmente detenute da alcuni parenti di Carlo. In particolare, i controlli hanno fatto emergere irregolarità nella comunicazione dei cambi di domicilio delle armi, che risultavano formalmente ancora custodite nell’abitazione teatro del delitto, nonostante i rispettivi detentori avessero da tempo cambiato indirizzo.