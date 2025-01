Ita-Lufthansa, nominato il Cda: presidente è il catanese Sandro Pappalardo

Compagnia aerea

Joerg Eberhart amministratore delegato

Si è riunita oggi l’assemblea Ordinaria degli azionisti di Ita che ha nominato il nuovo consiglio di amministrazione della compagnia, composto da cinque membri, nello specifico Antonella Ballone, Joerg Eberhart, Lorenza Maggio, Sandro Pappalardo e Efrem Angelo Valeriani, e il nuovo Collegio Sindacale, nelle persone di Paolo Ciabattoni, Angela Florio e Federico Testa”.

Lo si legge in una nota. “L’Assemblea ha indicato Sandro Pappalardo come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Joerg Eberhart come Amministratore Delegato di ITA Airways; Angela Florio è stata nominata Presidente del Collegio Sindacale”. “Sono orgoglioso e onorato di essere stato indicato per questo prestigioso incarico – ha dichiarato Joerg Eberhart, neo amministratore delegato di Ita Airways – Dopo oltre due anni di duro lavoro, questa nuova fase della storia della Compagnia ci consentirà di rafforzare la nostra posizione e di sviluppare sinergie strategiche che valorizzeranno la crescita e la solidità di Ita Airways come vettore italiano di riferimento, pronto a garantire al Paese una maggiore connettività e ai passeggeri una più ampia scelta di destinazioni, con una rinnovata visione di sviluppo, innovazione e sostenibilità”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA