La casa a “luci rosse” a due passi dalla Stazione di Catania: i carabinieri trovano la maitresse di 58 anni e un’altra donna di 60

sesso a pagamento

Dopo la segnalazione dei vicini su uno strano andirivieni di uomini

I carabinieri del Nucleo Operativo di Catania Piazza Dante, hanno denunciato alla Procura una 58enne di origine asiatiche, per sfruttamento della prostituzione. Tutto si è svolto in una palazzina, a due passi dalla stazione ferroviaria dove i Carabinieri avevano ricevuto, dagli abitanti della zona, lamentele circa il continuo viavai di uomini, di tutte le età, nello stabile. Gli investigatori hanno organizzato un servizio di appostamento riscontrando, l’effettivo andirivieni di soli uomini. Poi, esaminando anche i vari annunci on line della categoria “massaggi” in quella zona, i militari dell’Arma sono risaliti a quello che proponeva prestazioni a pagamento proprio in quello stabile e ciò ha avvalorato l’ipotesi che quella fosse una “casa d’appuntamento”. Intorno alle 16, pertanto, hanno deciso di entrare in azione bloccando e interrogando un cliente appena uscito, il quale ha confermato quella che fino ad allora era solo un’ipotesi, raccontando di aver visto un annuncio su internet relativo ad un centro massaggi “particolare”, che offriva servizi extra ai clienti e, quindi, di aver preso un appuntamento.