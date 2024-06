La casa a San Cristoforo serviva come deposito della droga: un arresto

la perquisizione

Il blitz della guardia di finanza che ha trovato hashish, marijuana e munizioni

I Finanzieri di Catania hanno arrestato un uomo che, all’interno della propria abitazione a San Cristoforo, deteneva un chilogrammo circa di marijuana e mezzo chilo di hashish. I militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria etneo, dopo aver notato movimenti sospetti attorno ad un’abitazione nel quartiere, hanno avviato una attività di osservazione, acquisendo evidenze indiziarie sul fatto che la casa potesse essere un luogo di stoccaggio della droga.

È stata effettuata una perquisizione che ha condotto al rinvenimento di recipienti, involucri e panetti contenenti marijuana e hashish, come poi confermato dall’analisi tramite narcotest. Nel corso dell’attività sono state inoltre rinvenute 7 cartucce – calibro 12, illegalmente detenute. Lo stupefacente e le munizioni sono state sottoposte a sequestro, mentre il soggetto è arrestato, in flagranza di reato, per detenzione illecita di droga e munizionamento.

Lo droga rinvenuta, verosimilmente destinata a rifornire le locali piazze di spaccio, avrebbe avuto un valore di mercato al dettaglio di 10/11 mila euro.