La catanese Giada Stabile è Miss Sicilia: «Onorata di rappresentare la nostra regione a Miss Italia»

La giovane, già volto noto ai lettori social de LaSicilia.it, accede alla Finale Nazionale del concorso di bellezza, in programma il 15 settembre

Applausi e grande emozione ieri sera a Piazza Armerina, in Piazza Cattedrale, dove si è svolta la Finalissima Regionale di Miss Sicilia.

A conquistare la corona è stata Giada Stabile, 19 anni, di Catania, che ha incantato pubblico e giuria con il suo sorriso e la sua eleganza.

“Felice e onorata di rappresentare la nostra regione” – ha dichiarato subito dopo la proclamazione la nuova Miss Sicilia, visibilmente emozionata.

Studentessa con il sogno di entrare nel mondo dello spettacolo, Giada non è un volto nuovo per i nostri lettori: è infatti la protagonista dei contenuti social del nostro giornale, dove da mesi rappresenta la freschezza e la vitalità della nuova generazione.

La sua vittoria le apre ora le porte della Finale Nazionale di Miss Italia, in programma lunedì 15 settembre al Palazzetto dello Sport di Porto San Giorgio (Fermo), con diretta su San Marino RTV (canale 550 del digitale terrestre e satellite) e su RaiPlay.

Un traguardo importante per una giovane che, con determinazione e passione, sogna di portare in alto il nome della Sicilia sul palcoscenico più prestigioso della bellezza italiana.