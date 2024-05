La Cgil catanese a Busi Ferruzzi: «Serve un protocollo d’intesa sulla zona industriale»

Sindacato

Il segretario generale del sindaco etneo Carmelo De Caudo ha incontrato la neo presidente di Confindustria

La Cgil catanese ha proposto un protocollo d’intesa con Confindustria Catania e la sua nuova presidente, su un prioritario tema di interesse comune: la sicurezza sul lavoro e una buona strategia dell’area industriale. E al Comune di Catania, invece, sono stati chiesti maggiori chiarimenti, e soprattutto una “visione chiave”, sul futuro della stessa Zona Industriale; visione che – si legge in una nota del segretario generale della Cgil di Catania, Carmelo De Caudo – continua colpevolmente a mancare.

De Caudo è intervenuto dopo l’incontro pubblico in occasione dell’insediamento ufficiale della prima presidente donna di Confindustria Catania, Cristina Busi Ferruzzi. «A Cristina Busi facciamo i nostri migliori auguri. Abbiamo apprezzato il tono concreto del suo intervento e su alcuni punti possiamo trovare di certo un’ intesa, per esempio sulla necessità che i lavoratori lavorino in un contesto più sicuro o quando asserisce che la Zona industriale è stata oggetto di un negativo rimpallo di responsabilità, o ancora sulla necessità di una strategia. – aggiunge De Caudo- Noi diciamo queste cose, e molte altre, da anni. Serve allora un protocollo che metta insieme interessi comuni per arrivare a risultati concreti».