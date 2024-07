La chiesa di San Francesco Borgia restituita al suo antico splendore è visitabile solo nel pomeriggio

Beni Culturali

Il gioiello barocco di via Crociferi a Catania. Gli addetti al servizio: «C’è carenza di personale ma riusciamo a garantire l’apertura del sito»

Tornata al suo antico splendore qualche settimana fa, dopo cinque anni di chiusura per i lavori di restauro, la chiesa di San Francesco Borgia in via Crociferi è stata oggetto di numerose segnalazioni arrivate al nostro giornale (e non solo) per via delle lamentele di alcuni lettori che in più occasioni l’hanno trovata chiusa.

La Sicilia ha fatto alcune verifiche per capire se, come purtroppo a volte accade, si trattasse di una mala gestio del bene culturale. A differenza di quanto inizialmente reso noto alla vigilia della riapertura del gioiello barocco, infatti, la chiesa è aperta al pubblico solo nel pomeriggio dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 17.30 e non la mattina. Ecco perché cittadini, turisti e visitatori l’hanno trovata chiusa. «La chiesa, fruibile dallo scorso 29 giugno – spiega a La Sicilia Patrizia Bonanno, uno degli addetti al servizio di custodia – è aperta solo con orari pomeridiani e dal giorno della sua inaugurazione io e i miei colleghi abbiamo sempre garantito i turni di apertura e di chiusura. E nonostante la carenza di personale da impiegare in questo settore, le garantiamo che facciamo i salti mortali». È verosimile, quindi, che se qualcuno è venuto a visitarla di mattina l’abbia trovata chiusa. Della gestione della Chiesa di San Francesco Borgia si occupa la Regione che ne ha curato anche il restauro. I lavori sono stati eseguiti sulla base del progetto redatto dal “Parco archeologico e paesaggistico di Catania e della Valle dell’Aci” con fondi del Po-Fers 2007-2014.

Il gioiello barocco