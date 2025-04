La chiesa di Santa Venerina riapre dopo i danni del sisma del 2018

Ripristino

Il restauro e consolidamento strutturale è costato un milione 185 mila euro, interamente finanziato dal Fondo statale per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma

Dopo un complesso intervento di restauro e miglioramento sismico e il completamento del campanile, ha riaperto la chiesa di Santa Venerina, nel Catanese, che era stata danneggiata dal terremoto del 26 dicembre 2018. Il rito di benedizione della chiesa e la solenne concelebrazione eucaristica è stata presieduta ieri dal vescovo di Acireale, monsignor Antonino Raspanti, insieme al parroco Giovanni Marino e a sacerdoti della diocesi.

La cerimonia ha visto la partecipazione delle autorità religiose e civili, tra queste il prefetto Maria Carmela Librizzi, il commissario straordinario per la ricostruzione Salvatore Scalia, il sindaco di Santa Venerina Santo Raciti, il rup Rosario Arcidiacono, la soprintendente Ida Buttitta con l’architetto Giuseppe Marano, i sindaci dei comuni interessati dal sisma, oltre a una folta di fedeli e cittadini.