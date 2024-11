Volontari della Protezione civile, bagni chimici, autobus, navette, ambulanze. Il piano per rendere sicuri questi giorni dedicati alla commemorazione dei defunti è corposo ed è stato redatto già settimane fa. Del resto, in questa occasione, il Cimitero monumentale di via Acquicella viene visitato da migliaia di persone e il ricordo dei propri cari non deve trasformarsi in un impegno gravoso. Abbiamo messo quindi ordine tra ordinanze, piani organizzativi e comunicati, per offrire un quadro completo su orari, ingressi e accessibilità.

Il Cimitero sarà aperto oggi dalle 6,30 alle 17,30. Domani, invece, sarà aperto dalle 7 alle 13. All’interno e all’esterno dell’area cimiteriale sono stati eseguiti, in questi giorni, lavori di manutenzione straordinaria, per renderla più facilmente fruibile. Il parcheggio da mille posti a Zia Lisa, in via Madonna del divino amore, oggi sarà aperto dalle 7 alle 17. Dal parcheggio si potrà accedere direttamente, a piedi, al camposanto (ingresso “Sud”). Oltre che dal parcheggio, gli ingressi pedonali previsti sono i tre cancelli centrali e i due laterali di via Acquicella.Come da ordinanza dell’Ufficio traffico urbano del municipio, sono sospesi oggi e domani tutti i permessi per l’ingresso veicolare nell’area pedonale del Cimitero. Nel caso di persone diversamente abili e malati non in grado di deambulare, l’ingresso con l’auto è consentito dalle 14,30 e fino alla chiusura. Qualora la persona disabile sia dotata di patente speciale, potrà entrare da sola. Altrimenti, è consentito l’ingresso in auto alla sola persona non in grado di muoversi autonomamente e al conducente del veicolo.In corrispondenza degli ingressi, presidiati dal personale della polizia municipale per controllare il rispetto dei divieti, l’amministrazione comunale ha previsto anche alcune automobili elettriche (almeno cinque), tramite le quali – su richiesta – le persone più anziane o in difficoltà potranno chiedere di essere accompagnate alla tomba o alla cappella che hanno bisogno di raggiungere.

Ancora per oggi, com’è stato già per ieri, sono sospese le tumulazioni. L’ingresso dei mezzi di trasporto funebre è impedito, invece, fino alle 16,30 di questo pomeriggio, dopodiché potrà ripartire.In viale della Regione, a partire da via Calliope, e in via Acquicella è istituito il divieto di transito. «Sarà potenziata la presenza dei vigili urbani al fine di prevenire eventuali infrazioni da parte dei cittadini», avverte il Comune nel Piano di protezione civile. E aggiunge, poco dopo: «L’amministrazione comunale invita i cittadini a fare uso dei mezzi pubblici per non intasare il traffico cittadino».Ancora per oggi e domani, infatti, sono stati potenziati i servizi dell’Amts di collegamento con il Cimitero, e sono state implementate nuove linee. Riattivata la linea F Ovest – Sanzio – Cimitero (partenza ogni 16 minuti dalle 7,30 alle 16,50) e la circolare 448 F – Cannizzaro – Cimitero (prima partenza alle 6,45, poi alle 7 e ogni 21 minuti fino alle 17,09). I percorsi di numerose linee (525, 601, 628 N, 628 R, 632 e 902), inoltre, sono stati modificati in modo da passare da via Acquicella prima di riprendere il tragitto regolare. È prevista per oggi, in più, una navetta dalla Stazione Centrale ai Tre cancelli. La circolare interna (che dal parcheggio di via Madonna del divino amore transita all’interno del camposanto per accompagnare l’utenza) partirà ogni dieci minuti dalle 7 alle 7,30 e poi ogni cinque minuti dalle 7,35 alle 17,35. Misure dello stesso genere sono previste per la mattinata di domani, 3 novembre.

Se la viabilità per il Cimitero non sembra avere dato problemi, e il servizio di trasporto pubblico pare avere assolto al suo ruolo per evitare l’intasamento (almeno fino a ieri, pur con la soppressione di alcune fermate e linee), lo stesso non può dirsi per l’altro luogo di attrazione di questi giorni: la Fiera dei morti, nel parcheggio Amts di Fontanarossa. «Un grande successo», celebra l’assessore alle Attività produttive Giuseppe Gelsomino. Ma i cittadini che hanno provato ad avvicinarsi, nel pomeriggio di ieri, hanno dovuto fare i conti con code lunghe diversi chilometri. La Fiera, organizzata in extremis dalla società Sicili Eventi di Messina, rimarrà aperta dalle 9 fino a mezzanotte. Non sono previste linee dei bus ad hoc per raggiungere la “location” dell’appuntamento che, fino al 6 novembre (e comunque fino allo smontaggio della Fiera), rimarrà parzialmente interdetto alla sosta veicolare.