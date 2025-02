La disputa tra la Comunità ebraica di Catania e l’Unione della comunità ebraiche italiane: la decisione del Tribunale etneo

il caso

La vicenda era finità in un'aula di giustizia dopo una serie di esposti

La Comunità ebraica di Catania, guidata da Baruch Triolo, non è «ribelle» e ha pieno titolo per operare come ente rappresentativo dell’ebraismo siciliano. È quanto ha deciso il Tribunale di Catania, respingendo i ricorsi dell’Unione delle comunità ebraiche italiane (Ucei) e della Comunità Ebraica di Napoli.

Al centro delle contestazioni, si legge in una nota, c’era l’utilizzo del termine «comunità» da parte dell’associazione catanese, che il giudice ha stabilito essere pienamente legittimo. Questa locuzione, si legge infatti nella sentenza, «può essere utilizzata in una accezione politico-sociale, quale gruppo di individui organizzati secondo la tradizione dell’ebraismo, a prescindere dalla forma giuridica assunta nell’ordinamento giuridico italiano».

La Comunità ebraica di Catania, prosegue il giudice, non ha interferito «in alcun modo» con le attività delle ricorrenti, e dunque ha pieno titolo per operare nel rispetto delle libertà di pensiero, coscienza e religione garantite dalla Costituzione.