La droga consegnata nelle confezioni di gelato e biscotti: pusher arrestato con un chilo di hashish

Catania

I carabinieri hanno fermato un 23enne di Gravina di Catania sorpreso in zona Borgo Sanzio

La droga era consegnata nella connfezioni di dolci. I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Catania Piazza Dante hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, residente a Gravina di Catania, per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, verso le 18:30, l’attenzione degli investigatori, che avevano intrapreso il servizio con auto “civetta” in zona Borgo Sanzio, dove ci sono molte strutture abitate da studenti universitari fuori sede, è stata attirata da una berlina di grossa cilindrata guidata da un giovane che, dopo aver parcheggiato lungo una traversa di via Etnea alta, si è avviato verso l’ingresso di un condominio con una busta in mano.