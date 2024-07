La droga nascosta a casa della nonna: arrestati due fratelli di Acireale

spaccio

La perquizione dei carabinieri: trovati 50 grammi di hashish e 105 dosi di marijuana. In manette anche un 54enne

I Carabinieri della Compagnia Carabinieri di Acireale insieme con i colleghi delle Stazioni di Aci Sant’Antonio ed Acireale hanno arrestato due fratelli di 21 e 23 anni che, tra le altre cose, nascondevano la droga a casa della nonna.

Con il supporto dei colleghi del 12° Reggimento Sicilia e del Nucleo Cinofili di Nicolosi . i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dei due nella frazione acese di Piano d’Api, e, dopo averne circondato il perimetro per prevenire fughe o tentativi di “lancio” dalle finestre di materiale compromettente, hanno bussato alla porta. E hanno fatto bene perché il più giovane dei due è subito sceso al piano inferiore per nascondere un telefono nel balcone dell’abitazione di un vicino e lanciare dal balcone un pacchetto, immediatamente recuperato dai Carabinieri, che conteneva 50 grammi di hashish. A quel punto la perquisizione è stata estesa anche alla casa della nonna 82enne dei due con una unità cinofila. E a casa dell’anziana, inconsapevole, il cane, in uno sgabuzzino stracolmo di utensili vari, ha trovato una scatola con 105 dosi di marijuana già confezionate, un bilancino di precisione ed il necessario materiale per il confezionamento della droga. I due sono stati tratti in arresto.