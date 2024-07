La droga nascosta dentro la busta della spesa: manette al pusher di San Cristoforo

catania

Il controllo dei poliziotti e l'arresto

Nascondeva la droga nella busta della spesa. I poliziotti della Squadra Mobile di Catania hanno arrestato un catanese di 36 anni, sorpreso in una stradina del quartiere San Cristoforo mentre attendeva l’arrivo di qualche potenziale acquirente. L’uomo aveva con sé una busta particolarmente voluminosa, al punto da generare nei poliziotti più di un sospetto che potesse contenere sostanza stupefacente. Per questo, gli agenti hanno prima proceduto all’identificazione del 36enne per poi verificare il contenuto della busta.