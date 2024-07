La dura nota dell’Anm in difesa dei magistrati del Distretto di Catania dopo il caso Sivillo al Csm

Catania

«Il diritto di critica e il diritto di difesa da addebiti disciplinari, diritti in sé legittimi, non possono trascendere in accuse iperboliche e gratuitamente denigratorie verso i magistrati del Distretto che hanno lavorato con l’incolpata, e che possano avallare anche solo l’idea dell’esistenza di oscuri gruppi di interesse tra magistrati del Distretto con illecite finalità punitive verso altri colleghi». Lo afferma un documento della giunta esecutiva dell’Anm (Associazione nazionale magistrati) di Catania sul caso sollevato al consiglio di disciplina del Csm sul colloquio registrato tra la giudice civile Fascetto Sivillo e Rosanna Natoli, componente della sezione disciplinare del Csm in quota Fratelli d’Italia che si è dimessa.

«Organo di autogoverno, credibilità appannata»

La giunta esecutiva dell’Anm di Catania auspica che «gli organi di tutela dell’indipendenza della magistratura – quest’ultima peraltro sempre più toccata da progetti di riforma tesi a indebolirne le prerogative, l’efficienza e il ruolo di garanzia – adottino opportune e immediate decisioni conseguenziali ai fatti segnalati, con rigore e senso delle istituzioni». Nel documento si esprime «profonda preoccupazione per il discredito che si sta generando sull’organo di autogoverno della magistratura, la cui credibilità risulta fortemente appannata in tal caso dall’operato di esponenti della componente non togata, di espressione politica, e ciò proprio in un ambito – quello della giustizia disciplinare – nel quale sono richieste assoluta terzietà, indipendenza e obiettività di giudizio da parte dei suoi membri».L’Anm di Catania «confida nelle più adeguate iniziative degli organi consiliari competenti affinché si ripristinino le garanzie di un corretto e pieno funzionamento delle varie articolazioni del Consiglio e il prestigio e la credibilità della Istituzione, profondamente lesa da tali comportamenti agli occhi dei magistrati e dei cittadini».

